Система "Платон" собрала в дорожный фонд 4,8 млрд рублей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Система "Платон" собрала в дорожный фонд России почти пять миллиардов рублей за четыре месяца работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании "РТ-Инвест Транспортные системы", которая является оператором системы.

"Пользователи системы за четыре месяца ее работы оформили около 5,4 миллиона маршрутных карт. В дорожный фонд собрано более 4,778 миллиарда рублей. 225 тысяч владельцев зарегистрировали в системе "Платон" 665 тысяч транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн", – цитирует представителя компании Агентство "Москва".

В компании отметили, что в московском регионе в системе зарегистрированы 98 процентов от общего числа 12-тонников, а всего – более 102 тысяч транспортных средств.

Владельцы фур получат налоговый вычет за проезд по федеральным трассам

Добавим, владельцам большегрузов нужно до 15 апреля заранее пройти полноценную регистрацию в системе. С этого дня будут отменены разовые маршрутные карты, оформляемые по упрощенной схеме.

Система обслуживания пользователей автоматизированной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам вреда (система "Платон") начала свою работу по всей России с 15 ноября 2015 года. Действие системы распространяется на 50 тысяч километров федеральных трасс на территории России, за исключением платных федеральных трасс государственной компании "Автодор".

Планируется, что к III кварталу 2017 года на всей территории РФ будет установлена 481 рамка контроля оплаты проезда.