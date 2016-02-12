Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Никакой одномоментной замены действующих полисов ОСАГО не будет. Об этом заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, передает ТАСС.



Чистюхин подчеркнул, что речь идет лишь об обновлении бланков ОСАГО, и автовладельцы, которые придут покупать полисы ОСАГО в офис страховых компаний, просто получат несколько иной по виду документ.

"Подобная процедура уже происходила в прошлом году и прошла абсолютно спокойно и незаметно для автовладельцев", - напомнил зампред ЦБ.

Он добавил, что предлагаемые страховщиками изменения бланков полисов ОСАГО связаны с необходимостью повышения качества их защиты и противодействием мошенничеству.

Вместе с тем представитель регулятора отметил, что с учетом существующей проблемы определения коэффициента "бонус-малус", то есть скидки за безаварийную езду, "Банк России будет настойчиво рекомендовать Российского союзу автостраховщиков в новые бланки полисов включать сведения о текущем КБМ водителей", что является новшеством для рынка.

При этом дату, с которой начнут выдаваться обновленные бланки ОСАГО для вновь заключаемых договоров, в Банке России не уточнили.

Накануне пресс-служба Российского союза автостраховщиков сообщила, что в рамках мероприятий по борьбе с поддельными полисами ОСАГО "планируется полностью обновить бланки ОСАГО", в том числе действующие, одномоментно к 1 июля 2016 года.

Позже исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев заявил, что окончательного решения нет, и этот вопрос не может быть рассмотрен без согласования с Банком России. В Минфине, который является субъектом законодательной инициативы на страховом рынке, опровергли информацию РСА.

