Решение о смене бланков ОСАГО с 1 июля пока не принято

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Точная дата замены бланков страхового полиса ОСАГО еще не утверждена. Как сообщает ТАСС, предварительно нужно согласовать эту процедуру с Банком России.

"Мы сегодня сказали о том, что меняем бланк ОСАГО. Это раз. Мы сказали, что хотели бы сделать это одномоментно. Это два. Третье, мы сказали, что решение о том, как это будет делать – еще не принято, потому что сегодня принимали решение просто о смене формы бланка. Мы даже форму бланка еще не видели", – отметил исполнительный директор Российский союз автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Также окончательно неизвестно будут менять бланки единовременно или постепенно, и продолжат ли действовать ранее выданные полисы ОСАГО. По словам Уфимцева, Гознак настаивает на одномоментной смене страховых листов.

Ранее РСА заявлял, что менять бланки собираются с 1 июля 2016 года. Это необходимо для выведения из оборота фальшивых полисов, а новые будут иметь более высокий уровень защиты.

Как заверил президент РСА Игорь Юргенс, подробности операции не будут сообщать до последнего момента, но повышения цен на страховку точно не предвидится, и водители не понесут дополнительные расходы.

По данным на 1 февраля 2016 года РСА сняли с делегирования 41 доменное имя, заблокировали более 100 аккаунтов и 73 группы в социальных сетях, где распространяли поддельные полисы.