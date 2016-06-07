Госдума приняла закон о введении постоплаты штрафстоянки для авто

Фото: m24.ru

Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий введение постоплаты штрафстоянки для эвакуированных автомобилей, передает Агентство "Москва".

Согласно закону, транспортное средство со штрафстоянки можно будет забрать без внесения платы за стоимость содержания автомобиля. Чтобы забрать машину, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие право на управление транспортным средством. Закон вступит в силу с 1 сентября 2016 года.

Срок, после которого необходимо будет оплатить стоимость штрафстоянки будут определять региональные власти. Если же производство по административному делу прекратят, обязанность по оплате стоимости эвакуации и хранения задержанного автомобиля переходит на лицо, совершившее противоправное действие, либо идет в счет расходов федерального или регионального бюджета РФ.

Минимальный размер платы за принудительную эвакуацию в России установлен в Псковской области и составляет 1,5 тысячи рублей, а максимальный – в Москве и составляет семь тысяч рублей.