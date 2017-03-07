Электронные ПТС упростят процесс подтверждения права собственности – эксперт

Фото: YAY/ТАСС

Электронные ПТС упростят процесс подтверждения права собственности, об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

С 1 июля бумажные паспорта транспортных средств заменят на электронные. Предполагается, что это позволит зафиксировать всю историю автомобиля с момента его производства, импорта или оформления электронного паспорта на ранее зарегистрированный автомобиль. Данные электронного паспорта бесплатно будут доступны только собственнику авто.

"На первых этапах, конечно, будут какие-то сложности, потому что любую масштабную технологию сложно внедрить без сучка и без задоринки. Когда люди хранят деньги в банке, они присутствуют там в виде цифр на счету – примерно так же будет выглядеть и запись об автомобиле в базе данных", – пояснил эксперт.

"Любой бумажный документ можно подделать, особенно в эпоху развития полиграфии. В случае подобных спорных ситуаций люди все равно обращаются в органы, регистрирующие права собственности, которые должны проверить кучу бумаг. Я считаю, что введение электронных ПТС поможет упростить подобные процессы и убрать лишние звенья", – рассказал гендиректор компании Zecurion.

По мнению Алексея Раевского, при этом все равно останется документ, подтверждающий право собственности – им может быть как свидетельство о регистрации, так и отдельная запись в страховом полисе.

Электронные ПТС планируют ввести на территории всех стран Евразийского экономического союза. В новом виде паспорта транспортного средства будет указываться, где застрахован автомобиль, попадал ли он в аварии и где ремонтировался.