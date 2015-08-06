Опубликован список самых угоняемых автомобилей в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Опубликован свежий список самых угоняемых в Москве и регионах автомобилей. Так, в столице воры предпочитают кроссоверы Range Rover Evoque, сообщают "Дни.Ру".

В прошлые два года эта модель занимала только пятую строчку рейтинга, но к июлю 2015 года Evoque поднялся на первое место. Список составляли, исходя из отношения числа угонов того или иного автомобиля к общему числу застрахованных машин этой модели.

Range Rover Evoque угоняют с частотой 2,33%. Вторым по популярности оказался автомобиль Infiniti FX - его угоняют с частотой 2,04%. На третьей строчке расположился Land Rover Discovery с показателем в 1,84%.

Помимо того, в десятку самых угоняемых авто вошли Toyota Land Cruiser (1,80%), Hyundai Solaris (1,65%), Range Rover Sport (1,61%), Mercedes-Benz G-Class (1,61%), Lexus LX (1,31%), Toyota Camry (1,30%) и Range Rover (1,25%). При этом реже стали угонять BMW и Mazda3.

Эксперты считают, что сейчас все еще сохраняется тенденция угона дорогих автомобилей под заказ. Также их разбирают из-за высокой стоимости комплектующих. А больше всего рискуют автовладельцы, машины которых оборудованы системами бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой.

Ранее сообщалось, что в России изменят статью уголовного кодекса об угонах машин. Конституционный суд не согласился с тем, что если угонщик бросил машину и ее украли, то ответственности за кражу он не несет.

Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что угон по сути является кражей.

"Я считаю, что угон – это само по себе это уже и есть кража. Термин "угон" пришел с 1960-х годов. Это, конечно, стереотип, который закостенел в сознании многих юристов. Когда-то в 1960-х годах машины угоняли, чтобы покататься, их можно было по пальцам пересчитать и никакой продажи ворованных запчастей не было. А сейчас любой угон – это полноценная кража, подпольный крупный криминальный бизнес. Между тем так называемые угонщики могут отделаться легким испугом, штрафом в 120 тысяч рублей или условным приговором", – пояснил он.