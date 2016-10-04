Цена техосмотра упала в два раза после передачи полномочий РСА – Юргенс

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Стоимость техосмотра упала в два-три раза после передачи полномочий Российскому союзу автостраховщиков. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Разработан проект поправок в закон о техосмотре, согласно которым полномочия по аккредитации операторов данной услуги должны перейти от Российского союза автостраховщиков к Росаккредитации. Власти считают, что это поможет снизить количество ДТП по причине неисправных автомобилей.

"Предложений о передаче аккредитации от автостраховщиков кому-то другому становится все больше. Сейчас зарегистрировано порядка четырех тысяч объединений, реестр которых мы ведем и осуществляем точечный надзор за их техническим состоянием. С момента передачи организации техосмотра Российскому союзу автостраховщиков стоимость этого сервиса упала в два-три раза. За ситуацией на дорогах, в свою очередь, должны следить сотрудники МВД", – пояснил президент РСА.

РСА тщательно следит за состоянием операторов техосмотра – Юргенс

"РСА предлагает создать саморегулируемую организацию и выбрать соответствующее руководство, в которое помимо самих операторов техосмотра войдут представители министерства транспорта, ГИБДД, страховщиков и автомобильного сообщества. Сама же работа, которой мы сейчас занимаемся, очень сложная и затратная", – подчеркнул эксперт.

Как пишут "Известия", сотрудники РСА собираются сделать все возможное, чтобы сохранить свои полномочия. В союзе утверждают, что передача права контроля операторов техосмотра не будет способствовать повышению безопасности на дорогах и решению проблем в данной профессиональной области. С 2014 года Российский союз автостраховщиков регулярно предлагает различные идеи ведомствам и министерствам.