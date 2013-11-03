Движение транспорта в Москве 4 ноября ограничат

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение транспорта ограничат в Москве в связи с проведением массовых мероприятий 4 ноября.

С 11 утра проехать нельзя будет по улице Зеленодольская - от дублера Волгоградского проспекта до дома 24 по улице Зеленодольская, улице Жигулевская и Зеленодольскому проезду. С 12.00 – движение будет ограничено на улице Маршала Бирюзова - от станции метро "Октябрьское поле" до площади Академика Курчатова; а также на площади Академика Курчатова и улице Маршала Василевского, сообщили в ГИБДД Москвы.

С 13.00 движение ограничат на улице Перерва - от улицы Белореченская до улицы Люблинская.

Ограничения действуют вплоть до окончания мероприятий.

Водителей и пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты движения.

Добавим, что график движения общественного транспорта в центре Москвы также изменится. 1, 5 ноября с 14.30 и 7 ноября с 7 утра в связи с подготовкой и проведением торжественного марша на Красной площади автобус № 25 и троллейбус № 8 будут следовать до улицы Балчуг. 3 ноября маршруты автобуса №958, 959, 962 и 964 будут работать по субботним расписаниям. 3 и 4 ноября остальные маршруты ГУП "Мосгортранс" будут работать по воскресному расписанию.

Кроме того, будет ограничено движение транспорта по Москворецкой улице, Ильинке, Варварке, Большому Москворецкому мосту и Васильевскому спуску. 1 и 5 ноября улицы закроют для машин с 15.30, а 7 ноября - с 8.00 до окончания мероприятия.