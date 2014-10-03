Москвичи не могут получить машины у дилеров из-за проблем с техпаспортами

Клиенты дилерских автоцентров не могут получить свои машины

Жители столицы все чаще жалуются на недобросовестность дилерских автоцентров. Клиенты салонов в течение нескольких недель не могут получить приобретенные машины из-за задержек выдачи техпаспортов. В связи с этим у москвичей, купивших автомобили в кредит, возникают проблемы с банками.

"Я обязана после приобретения машины в течение 30 календарных дней предоставить оригинал ПТС в банк. Если этого не произойдет, мне назначат штраф за каждый день просрочки", - рассказала телеканалу "Москва 24" одна из пострадавших, Алсу Сибгатуллина.

Подобных историй в интернете - сотни. Покупатели утверждают, что салон не отдает машины потому, что ему не приходят ПТС. Ни сотрудники дилерского центра, ни официальные представители автомобильной компании в России, впрочем, не могут сказать, с чем связана эта проблема.

"Отправить запрос можно по почте, по факсу или составив заявку по телефону", - рассказала "Москве 24" сотрудница московского подразделения немецкого концерна Ольга Сороколетова.

По словам экспертов, задержки выдачи техпаспортов чаще всего связаны с финансовыми проблемами дилеров. Но, в соответствии с законодательством, каждый просрочки продавцы обязаны компенсировать.

"Предусмотрена ответственность в виде неустойки в размере 0,5 от внесенной предоплаты товара за каждый день просрочки (до момента возврата денег или до дня вынесения решения суда, но не более суммы внесенной предоплаты)", - отметила юрист Ирина Алимова.

Впрочем, не у всех пострадавших в договорах прописаны точные сроки выдачи машин.

Клиентам безответственных дилеров юристы советуют договориться о новых сроках поставки автомобиля или требовать расторжения договора и возврата денег. Если всю сумму в течение 10 дней не вернут, нужно идти в суд. Дела о задержке выдачи товаров, говорят эксперты, для покупателей почти всегда оборачиваются победой. Правда, времени и сил, потраченных на разбирательства, никто не компенсирует.

Напомним, что весной прошлого года более 50 москвичей стали жертвами автомобильных мошенников. Чтобы купить хорошую машину по низкой цене, люди обратились в один из столичных автоцентров. В итоге, все оказались жертвами аферистов.