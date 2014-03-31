Инспекторы ГИБДД сняли с линий 400 неисправных автобусов

Фото: www.gibdd.ru

Инспекторы ГИБДД в ходе рейда "Автобус", проходившего с 24 по 30 марта, сняли с линии более 400 неисправных машин.

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, всего полицейские выявили 3114 автобусов, эксплуатируемых с неисправностями, 361 машину с превышением допустимого уровня содержания вредных веществ в отработавших газах и 23 автобуса, не прошедших технический осмотр.

По итогам проведенной проверки было составлено 133 протокола за неуплату штрафа в срок, 15 - за выезд автобуса на встречную полосу и 7- за управление автобусом в нетрезвом состоянии.

Кроме того, к административной ответственности были привлечены 185 должностных и 7 юридических лиц, а также выявлен 31 нелегальный мигрант.

Всего в период проведения мероприятия подразделениями ГИБДД Москвы было осмотрено 26868 автобусов.

Ранее M24.ru сообщало, что с 24 по 26 марта сотрудники ГИБДД нашли больше тысячи автобусов, эксплуатируемых с неисправностями. Всего за три дня было осмотрено почти 11 тысяч автобусов.

