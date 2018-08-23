Не для машин: на какие улицы не нужно возвращать автомобили

Широкий резонанс вызвала инициатива главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, который предложил вернуть автомобильное движение на Арбат, где оно существовало до 1986 года. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что нельзя вернуть автомобили на улицу без учета мнения местных жителей. Портал Москва 24 вспомнил другие столичные улицы, по которым вряд ли поедут автомобили.

Фото: ТАСС/Рамиль Галеев

Красная площадь

Сравнительно недавно – до 1963 года – по самой главной площади страны можно было проехать на автомобиле. Через нее водители попадали напрямую с Тверской на Большой Москворецкий мост. В 1963 году была произведена первая серьезная реорганизация движения – движение транспорта через Красную площадь закрыли. Одновременно с этим, были переведены на одностороннее движение Моховая, Охотный ряд и Манежная улица.

Фото: ТАСС

Сейчас уже сложно представить, что автомобили вернут на Красную площадь, так как ежегодно миллионы туристов приходят сюда, чтобы сфотографироваться с красивыми видами на Кремль или побывать в мавзолее Ленина. Огромный поток машин здесь явно будет мешать москвичам и гостям столицы.

Никольская улица

Самая популярная улица среди болельщиков чемпионата мира по футболу – Никольская – сама не так давно была автомобильной. По улице машины не столько ездили, сколько парковались, так что пешеходам приходилось с трудом протискиваться по узким тротуарам. В 2013 году улицу вымостили гранитом, установили фонари, скамейки и вазы с цветами. Работы проводились с учетом архитектурных особенностей, поскольку на Никольской располагается много старинных зданий. В итоге получился отличный туристический маршрут: от Лубянской до Красной площади, где пешеходная зона и продолжается.

Сегодня на Никольской располагается множество баров и кафе, которые также пользовались популярностью среди болельщиков чемпионата мира. Было даже предложение установить памятный знак или памятник болельщикам на Никольской.

Камергерский переулок

По Камергерскому переулку до 1998 года свободно перемещались автомобили. Идея закрыть транспортное движение в переулке возникала давно, однако лишь 26 октября 1998 года там была торжественно открыта пешеходная зона. Улицу выложили гранитной брусчаткой, отреставрировали и архитектурно осветили фасады домов. А для возвращения Камергерскому переулку исторического облика 100-летней давности были ликвидированы некоторые элементы современной архитектуры, установлены уличные фонари по рисункам архитектора Шехтеля.

Сегодня это модная пешеходная зона с запредельным количеством ресторанов и кафе, особенно популярна она среди театралов. Как и другие пешеходные улицы и переулки Москвы, Камергерский переулок часто становится площадкой публичных культурных мероприятий и праздничных торжеств, что только подогревает интерес к нему со стороны москвичей. В переулке работают два музея (музей МХАТ и музей Прокофьева), а также один из старейших книжных магазинов столицы – Дом педагогической книги.

Кузнецкий Мост

Эта улица стала примером будущих крупных пешеходных зон. До перекрытия движения транспорта, пешеходы постоянно протискивались между припаркованными автомобилями, гуляя по центру города. Движение на отрезке Кузнецкого Моста – от Большой Дмитровки до Рождественки, а также на части самой Рождественки – закрыли в декабре 2012 года, но официально новое пешеходное пространство открылось 11 января 2013-го года. Таким образом, с открытием пешеходной зоны появился удобный маршрут от Тверской до станции метро "Кузнецкий Мост", позволяющий прогуляться от МХАТ имени Чехова мимо многочисленных кафе в Камергерском до ЦУМа.

Сейчас зона пользуется огромной популярностью, улицы полны гуляющих и беседующих людей, на выложенных плиткой тротуарах стоят лавочки, на которых в теплую погоду прохожие сидят часами, лакомясь мороженым и слушая уличных музыкантов.

Крымская набережная

На месте набережной до 2013 года была автомобильная дорога. Комплексная реконструкция Крымской набережной предполагала преобразование незагруженной четырехполосной дороги в ландшафтный парк всесезонного использования, для этого прекратили автомобильное движение и убрали заправку у Крымского моста.

Теперь Крымская набережная стала продолжением единого пешеходного пространства Парка Горького, Музеона и Воробьевых гор. Помимо гранитных тротуаров, велосипедных дорожек и деревянных горок для скейтбордистов, здесь расставлены лавочки самой разнообразной формы. А в теплое время года можно полежать и позагорать на деревянных настилах, ступенях, спускающихся от здания Центрального дома художника, или на искусственных холмах с травой и деревьями. На романтический лад настраивает работа двух фонтанов, один из которых бьет прямо из земли.

Якиманская набережная

В 2017 году пешеходной сделали и Якиманскую набережную от Крымской набережной и парка Музеон до Большой Якиманки и Патриаршего моста. Она стала продолжением пешеходной зоны от Воробьевской набережной до Большой Якиманки, длина которой составила более восьми километров.

На набережной убрали асфальт и замостили созданную пешеходную зону плиткой, установили фонари и засеяли газоны. На пешеходном пространстве в районе Якиманской набережной разместили урны, цветочные вазоны, а также лавочки. Никто из местных жителей не поймет, если данный участок набережной вернут автомобилистам.

Рыбный переулок

Рыбный переулок у Гостиного двора вплоть до осени 2017 года был автомобильным. Оживленного трафика на нем не отмечалось, но пешеходам не всегда было уютно среди машин. Теперь же Рыбный переулок – часть самого короткого пешеходного маршрута от Никольской улицы и станции метро "Площадь Революции" к "Зарядью". Ежедневно им пользуются до 100 тысяч человек. Проезд сохранился лишь к офисам, расположенных на улице организаций, также попасть туда может сервисная и специализированная техника.