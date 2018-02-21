Мороз и солнце. Главные правила езды на автомобиле зимой

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Погода в очередной раз преподнесла москвичам неприятный сюрприз: арктический циклон несет новую порцию аномальных морозов, а 23 февраля может стать самым холодным за последние 50 лет. Портал Москва 24 напоминает, как эффективно заводиться и безопасно ездить в такую погоду.

Конечно, этой зимой жители столицы не бросают друг друга в беде. Помогают откопаться, завестись, выехать из сугроба, хотя порой за деньги, но все же. Тем не менее полезно знать пару хитростей, которые помогут сэкономить время, нервы и деньги в этот непростой период.

Как завестись

Современные технические регламенты гарантируют легкий запуск автомобиля при температурах до минус 25 градусов по Цельсию. Однако на дорогах еще очень много машин предыдущих эпох – со своими особенностями и последствиями холодного старта.

Кроме того, даже современная машина может отказаться заводиться, если ночью был сильный мороз. Как правило, дело здесь ‒ в аккумуляторе. Производители обычно гарантируют запуск в любую температуру, но если батарея была, например, не до конца заряжена или имелись какие-то другие дефекты, то утром аккумулятору может не хватить мощности, чтобы провернуть стартер.

Фото: ТАСС/Галеев Анвар



"Конечно, лучше всего загнать автомобиль в теплый гараж или отапливаемый паркинг. Так вы легко сможете начать движение в любой момент. Если же такой возможности нет, в первую очередь стоит проверить аккумулятор", – говорит автоэксперт Борис Ласкин.

Если такое произошло, нужно выключить все потребители энергии ‒ фары и габариты, магнитолу, подогрев руля, сидений и всего остального, что в вашей машине подогревается. А если автомобиль сигнализирует о непристегнутом ремне, лучше еще и пристегнуться. После всего этого можно повторить попытку ‒ теперь батарее должно хватить сил.

Небольшой лайфхак для владельцев "механики": завести двигатель будет проще, если перед этим выжать сцепление. Если же это не помогло, то стоит готовиться к тому, чтобы изымать аккумулятор и нести в теплую квартиру на зарядку.



Правда, помочь в такой ситуации могут высоковольтные провода и собрат-автомобилист, который согласится "прикурить" замерзший мотор. Провода лучше выбирать потолще: так они наверняка выдержат токи и не расплавятся в момент запуска. Если же поблизости нет никого, готового помочь, можно вызвать такси. Таксист приедет и даст вам "прикурить": этой зимой у многих компаний появилась и такая специальная зимняя услуга ‒ стоит такая помощь порядка 500 рублей.

Также нелишним будет пройтись по резиновым уплотнителям дверей и багажника силиконовой смазкой. Это поможет предотвратить примерзание дверей, что особенно актуально для автомобилей с безрамочными стеклами. Такую услугу можно заказать на автомойке (как правило, она входит в зимний пакет), а можно купить баллончик в отделе автохимии и сделать все самостоятельно.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов



В принципе подойдет и обычное подсолнечное масло. Но не стоит прибегать к этому варианту регулярно, ведь в отличие от специальных средств масло будет оставлять подтеки и пачкать как салон автомобиля, так и вашу одежду. Если же дверь уже примерзла, поможет кружка кипятка, аккуратно вылитая по периметру. Однако это – аварийный вариант, поскольку кипяток довольно быстро разрушает резиновые уплотнители дверей.

"В таких экстремальных условиях может загустеть масло в коробке передач. На "механике" нужно выжать сцепление и сначала раскачивать рычаг влево-вправо, а потом несколько раз поочередно включить все передачи, как бы "разогнать" масло. На "автомате" все сложнее. Можно попробовать несколько раз перевести рычаг из нейтральной передачи в положения "драйва" и "реверса". Если это не поможет, то эвакуировать машину в теплое помещение и отогревать", – объяснил Ласкин.

Также автоэксперт советует не пользоваться по возможности стояночным тормозом, так как его колодки могут примерзнуть к дискам, что затруднит старт. Движение в любом случае лучше начинать плавно, без резких ускорений и торможений: пока резина не разогреется, пятно сцепления с дорогой будет значительно меньше, что может сказаться на управлении.

О том, как правильно подобрать подходящую зимнюю резину, читайте в материале Москва 24.

Как ехать

Зимой количество ДТП значительно увеличивается. В этом году сотрудники ГИБДД ежедневно регистрируют до 1,5 тысячи мелких аварий в различных районах города. Председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев напоминает водителям, что нужно быть внимательнее.

"Во-первых, при низких температурах и наличии снега или льда на дороге необходимо снизить скорость в два, а иногда и в три раза. Во-вторых, нужно вдвое увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это необходимо, чтобы был запас по времени для маневра или торможения", – поясняет он.

Фото: ТАСС/Федор Савинцев



А вот тормозить нужно плавно и заблаговременно. Зимой особенно стоит избегать экстренного торможения, даже если машина оборудована системой ABS и другими электронными помощниками. А кроме того, стоит запастись терпением.

"Как ни парадоксально, но зимой вдвое больше аварий происходит не на скорости, а в пробках. Постоянные циклы разгона-торможения и необходимость ехать на сверхмедленной скорости притупляют реакцию и рассеивают внимание, из-за чего водитель может врезаться во впереди идущую машину", – подчеркнул Лобарев.

Участки дороги с глубоким снегом или ледяной колеей нужно проходить на ровном газу, то есть не ускоряться резко и не тормозить. Чтобы избежать заноса или закапывания, входить в повороты лучше на более низкой скорости и сбрасывать ее заранее.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин



Также Сергей Лобарев обращает внимание, что еще перед началом движения необходимо тщательно очистить от снега и наледи все стекла автомобиля, потому что зимой особенно актуально золотое правило безопасного движения: обзор должен быть на 360 градусов.

При этом другие водители должны видеть ваш автомобиль и правильно понимать задуманные вами маневры. Поэтому важно также очистить фары, габаритные огни и поворотники. Ну и конечно, помнить народную мудрость: Тише едешь – дальше будешь.