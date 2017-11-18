Расходимся в полночь. Как сэкономить на такси в Москве

За 10 минут до полуночи такси обойдется дешевле, чем в начале первого. Эти и другие лайфхаки для столичных жителей раскрыло "Яндекс.Такси". Портал Москва 24 также выяснил у представителей Uber, когда машина обойдется дороже.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

От чего зависит цена

Цена на поездку зависит в первую очередь от числа свободных машин в районе, где вы делаете заказ, говорится в исследовании "Яндекс.Такси". Чем больше желающих вызвать такси в одно время и в одном месте, тем выше стоимость. Все зависит от соотношения спроса и предложения. Так называемый повышенный спрос образуется, соответственно, в часы пик.

Uber ежесекундно оценивает баланс спроса и предложения, рассказывает директор по коммуникациям компании в России и СНГ Ирина Гущина. "В случае, если количество заказов превышает количество автомобилей, находящихся в этот момент на линии в данном районе, [платформа] временно повышает стоимость поездок, привлекая тем самым туда больше водителей, то есть система применяет динамический, или повышающий, коэффициент к стоимости поездок", − объясняет представитель Uber. При этом иногда цены могут вернуться на базовый уровень буквально за несколько минут.

Пережди пять минут

Ожидать повышенного спроса можно при ухудшении погоды или после массовых мероприятий − футбольных матчей или концертов, рассказывает Ирина Гущина.

Спрос на такси также резко повышается в пятницу и выходные, когда заканчивается время вечеринок, отмечается в исследовании "Яндекс.Такси". Час пик в авральные для развлекательных заведений дни приходится на отрезок между 22:00 последнего рабочего дня и 03:00 субботы. "Поездок в это время меньше, чем днем, но и работающих на линии водителей тоже меньше", − утверждают в компании.

В будни сервис онлайн-такси особо востребован непосредственно перед и после рабочего дня. С утра пик заказов приходится примерно на полвосьмого, а вечером – на промежуток между шестью и семью часами.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Немного лайфхаков

Чтобы сэкономить, в "Яндексе" советуют выезжать на работу раньше. В начале девятого часа поездка обойдется на 15−20% дешевле. А если рабочий день можно немного отодвинуть, лучше дождаться 10 часов. В это время ко всему прочему меньше пробки.

Вечером работает то же правило: либо нужно заказать такси загодя, примерно за 20 минут до 18:00, либо дождаться, когда схлынет первая волна желающих уехать домой с комфортом.



Для любителей ночных вечеринок по пятницам и выходным есть другой лайфхак. Поездка будет дешевле, если сделать заказ до наступления нового часа, например в 0:50. А вот в начале первого спрос, как показывают исследования, резко возрастает. Видимо, виной тому привычка отмерять время точными промежутками: уезжаем ровно в час, а если не успели, то уж сидим до двух.

С этого года отслеживать изменение цен в приложениях можно онлайн: Uber ввел фиксированные цены на поездки c февраля, "Яндекс.Такси" − с апреля. А потому неожиданной кругленькой суммы на счетчике можно не бояться.