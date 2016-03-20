Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившего в Ростове Boeing

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Запись переговоров пилотов разбившегося в Ростове Boeing с диспетчерами появилась в интернете, передает МИА "Россия сегодня".

Запись показывает, что переговоры проходили в штатном режиме и экипаж не сообщал о каких-либо неполадках и внештатных ситуациях на борту.

Запись и ее расшифровка размещены на сайте Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов". Пилот спрашивал о погодных условиях. Диспетчер предупреждал экипаж о сильном ветре, видимости шесть километров, ливне и сильной турбулентности.



Переговоры заканчиваются тем, что пилот сообщает о решении уйти на второй круг. "Ухожу на второй круг, Sky Dubai 981", – говорится в расшифровке аудиозаписи.

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону субботу в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. Следственный комитет рассматривает три основные версии крушения: техническая неисправность, сложные погодные условия, ошибка экипажа.

На борту находились 55 пассажиров (44 гражданина России, 8 Украины, 2 Индии, 1 Узбекистана) и 7 членов экипажа (2 гражданина Испании, 1 России, 1 Кипра, 1 Колумбии, 1 Киргизии, 1 Сейшельских островов). Все они погибли.