08 ноября 2015, 11:34

Транспорт

Минобороны РФ задействовало авиацию для доставки багажа российских туристов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Министерство обороны РФ задействовало самолеты военно-транспортной авиации для доставки багажа российских граждан, выезжающих из курортов Египта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление пресс-службы военного ведомства.

Первые два самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС РФ уже прилетели на аэродромы Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ создали оперативную группу, которая в режиме реального времени осуществляет взаимодействие с оперативным штабом по урегулированию вопросов, связанных с временным приостановлением авиационного сообщения с Египтом.

Напомним, в аэропорты Египта направлены совместные рабочие группы консульства РФ в Каире, МЧС и Ростуризма.

Они прибудут в аэропорты египетских городов Хургада и Шарм-эш-Шейх для оказания содействия российским туристам, отбывающим на Родину.

6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

Сюжет: Катастрофа Airbus А321 в Египте
авиация Египет министерство обороны багаж авиа и аэропорты авиакатастрофа

