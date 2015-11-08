Минобороны РФ задействовало авиацию для доставки багажа российских туристов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Министерство обороны РФ задействовало самолеты военно-транспортной авиации для доставки багажа российских граждан, выезжающих из курортов Египта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление пресс-службы военного ведомства.
Первые два самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС РФ уже прилетели на аэродромы Хургада и Шарм-эль-Шейх.
Кроме того, в Министерстве обороны РФ создали оперативную группу, которая в режиме реального времени осуществляет взаимодействие с оперативным штабом по урегулированию вопросов, связанных с временным приостановлением авиационного сообщения с Египтом.
Напомним, в аэропорты Египта направлены совместные рабочие группы консульства РФ в Каире, МЧС и Ростуризма.
6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.