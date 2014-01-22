Действия "Авиацентра" были неправомерны - эксперт

"Утро": Дмитрий Владимиров - о причинах финансового кризиса Eviterra

Действия компании "Авиацентр", признавшей проданные на сайте Eviterra билеты недействительными, были неправомерны. Так считает заместитель генерального директора компании-поставщика услуг для туристического бизнеса Дмитрий Владимиров.

"Действия "Авиацентра", к сожалению, были неправомерны. Квитанция электронного билета означает то, что между авиакомпанией и пассажиром заключен договор воздушной перевозки. Здесь присутствует только два субъекта – авиакомпания и пассажир. На всей этой цепочке могут быть и агенты, и субагенты, и где-то мог произойти сбой в части получения средств, но это не должно сказываться на пассажире. Пассажир не должен быть пострадавшей стороной, поскольку он услугу оплатил и она, соответственно, должна быть ему оказана, - отметил Дмитрий Владимиров.

По его словам, сотрудники компании Eviteкra сознательно занижали доходную часть компании путем того, что они объявляли стоимость ниже той, которая была заявлена авиакомпанией.

"Условно, авиакомпания заявляет тысячу рублей, они продают за 995 рублей. Понятно, что это делается за счет некоторых внутренних ресурсов, а именно за счет своей прибыли, своего дохода. Возможно, где-то они не смогли оценить, правильно просчитать, что и привело к такому итогу", - пояснил Дмитрий Владимиров.

Он добавил, что одни из основных перевозчиков российских - "Аэрофлот" и "Трансаэро" разослали агентам уведомления, в которых сказано, что они запрещают продавать билеты на свои рейсы ниже той стоимости, которая заявлена системой бронирования.

Напомним, в результате финансового конфликта между компанией и одним из ее ключевых партнеров было аннулировано более 6 тысяч авиабилетов, купленных через ресурс Eviterra. Об этом многие туристы узнали только у стойки регистрации в аэропорту или по звонку в авиакомпанию.

Эксперты заявили, что у компании серьезные финансовые проблемы. Ресурс не перевел вовремя вырученные от продажи билетов деньги головной организации "Авиацентр", и в итоге она признала их недействительными.