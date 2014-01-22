Действия "Авиацентра" были неправомерны - эксперт

Действия компании "Авиацентр", признавшей проданные на сайте Eviterra билеты недействительными, были неправомерны. Так считает заместитель генерального директора компании-поставщика услуг для туристического бизнеса Дмитрий Владимиров.
"Действия "Авиацентра", к сожалению, были неправомерны. Квитанция электронного билета означает то, что между авиакомпанией и пассажиром заключен договор воздушной перевозки. Здесь присутствует только два субъекта – авиакомпания и пассажир. На всей этой цепочке могут быть и агенты, и субагенты, и где-то мог произойти сбой в части получения средств, но это не должно сказываться на пассажире. Пассажир не должен быть пострадавшей стороной, поскольку он услугу оплатил и она, соответственно, должна быть ему оказана, - отметил Дмитрий Владимиров.
По его словам, сотрудники компании Eviteкra сознательно занижали доходную часть компании путем того, что они объявляли стоимость ниже той, которая была заявлена авиакомпанией.
Ссылки по теме
- "Авиа Центр" опубликовал график восстановления билетов от Eviterra
- Компания Eviterra начала восстанавливать аннулированные билеты
- Следственный комитет начал проверку компании Eviterra
"Условно, авиакомпания заявляет тысячу рублей, они продают за 995 рублей. Понятно, что это делается за счет некоторых внутренних ресурсов, а именно за счет своей прибыли, своего дохода. Возможно, где-то они не смогли оценить, правильно просчитать, что и привело к такому итогу", - пояснил Дмитрий Владимиров.
Он добавил, что одни из основных перевозчиков российских - "Аэрофлот" и "Трансаэро" разослали агентам уведомления, в которых сказано, что они запрещают продавать билеты на свои рейсы ниже той стоимости, которая заявлена системой бронирования.
Напомним, в результате финансового конфликта между компанией и одним из ее ключевых партнеров было аннулировано более 6 тысяч авиабилетов, купленных через ресурс Eviterra. Об этом многие туристы узнали только у стойки регистрации в аэропорту или по звонку в авиакомпанию.
Эксперты заявили, что у компании серьезные финансовые проблемы. Ресурс не перевел вовремя вырученные от продажи билетов деньги головной организации "Авиацентр", и в итоге она признала их недействительными.