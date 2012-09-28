Частный самолет упал в Подмосковье: один человек погиб

В Волоколамском районе потерпел катастрофу одноместный самолет Л-3М. Пилот машины погиб. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела В Волоколамском районе потерпел катастрофу одноместный самолет Л-3М. Пилот машины погиб. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Частный самолет упал в Волоколамском районе Подмосковья. По информации Областного управления МЧС, авиакатастрофа произошла в пятницу вечером недалеко от деревни Алферьево.

"В 16.30 28 сентября в оперативную дежурную смену МЧС по Московской области поступила информация о падении частного самолета в Волоколамском районе неподалеку от деревни Алферьево",- сообщили в МЧС.

К месту происшествия направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Московской области и оперативная группа Волоколамского ГПО.

За штурвалом спортивного самолета находился летчик-испытатель второго класса, 45-летний Олег Мадэн. В результате он погиб.

В свою очередь в московском следственном отделе на воздушном и водном транспорте сообщили, что на место крушения самолета выехала следственная группа.