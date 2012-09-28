Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября 2012, 17:32

Транспорт

Частный самолет упал в Подмосковье: один человек погиб

В Волоколамском районе потерпел катастрофу одноместный самолет Л-3М. Пилот машины погиб. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Волоколамском районе потерпел катастрофу одноместный самолет Л-3М. Пилот машины погиб. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Частный самолет упал в Волоколамском районе Подмосковья. По информации Областного управления МЧС, авиакатастрофа произошла в пятницу вечером недалеко от деревни Алферьево.

"В 16.30 28 сентября в оперативную дежурную смену МЧС по Московской области поступила информация о падении частного самолета в Волоколамском районе неподалеку от деревни Алферьево",- сообщили в МЧС.

К месту происшествия направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Московской области и оперативная группа Волоколамского ГПО.

За штурвалом спортивного самолета находился летчик-испытатель второго класса, 45-летний Олег Мадэн. В результате он погиб.

В свою очередь в московском следственном отделе на воздушном и водном транспорте сообщили, что на место крушения самолета выехала следственная группа.

Ссылки по теме


авиа самолеты авиация авиакатастрофы чп авиа и аэропорты мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика