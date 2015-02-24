В Доме-музее Матвея Мураева-Аполстола пройдет благотворительный аукцион

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В Доме-музее Матвея Мураева-Аполстола состоится благотворительный аукцион. Собранные средства будут направлены в благотворительные фонды и помогут детям, страдающим аутизмом.

В качестве лотов выставят работы учащихся Особых мастерских, сделанные под руководством арт-терапевта, а также картины детей, занимающихся в Центре психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. Помимо картин будут представлены также серии панно, расписные вазы и другие работы.

Отметим, что Центр, входящий в состав Московского городского психолого-педагогического университета, оказывает психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям и подросткам с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями развития в возрасте от 3 до 18 лет.

В свою очередь, мастерская "Особая керамика" – это содружество художников, керамистов и лечебных педагогов. Среди них есть люди с аутизмом и другими ментальными проблемами.

В ходе аукциона выступят основатель Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" Авдотья Смирнова, попечитель Фонда "Галчонок" Юлия Снигирь, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Кроме того, в программе мероприятия запланировано выступление учащихся Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

Добавим, что аукцион состоится в Доме-музее Матвея Муравьева-Апостола - первом восстановленном по программе "1 рубль за 1 квадратный метр в год".