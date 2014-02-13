В Москве впервые пойдут с молотка ветхие строения

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 800 ветхих строений в Москве могут быть выставлены на торги, сообщил в четверг глава управления городского департамента по конкурентной политике Василий Калинкин.

"Сейчас мы прорабатываем адресный перечень таких объектов и готовим документацию, необходимую для выставления зданий на торги", - сказал чиновник.

По его словам, когда будут принимать решение о продаже каждого конкретного ветхого здания, будет учитываться его инвестиционная привлекательность. Также Калинкин не исключил, что некоторые из этих зданий будут не проданы, а сохранены для городских нужд.

Он добавил, что большая часть ветхих строений расположена в центре Москвы, и они находятся в полной или частичной собственности города.

Первые торги состоятся 20 марта 2014 года, они пройдут на юге и юго-востоке Москвы.