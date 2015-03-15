Четыре человека застряли на аттракционе на ВДНХ

Фото: Александр Авилов/M24.ru

Четыре человека застряли в люльке на аттракционе "Мертвая петля", сломавшемся на ВДНХ.

"На аттракционе "Мертвая петля" четыре человека застряли в люльке, висят вниз головой. На месте работают экстренные службы, проводится спасательная операция", - сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

В 16.40 появилось сообщение, что люди спасены. "Люди спасены при помощи телескопического подъемника. По предварительной информации, это были рабочие, которые испытывали аттракцион после ремонта", - сообщили в правоохранительных органах.