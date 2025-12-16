Форма поиска по сайту

16 декабря, 12:15

Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева оштрафована за конфликт с соседкой

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Актриса Наталья Бочкарева оштрафована за конфликт с соседкой по коттеджному поселку, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Останкинский районный суд 13 августа 2025 года признал Бочкареву виновной по статье КоАП России "Хулиганство". Ей назначили штраф в размере 1 тысячи рублей.

После этого актриса и ее защитник подали апелляционные жалобы, однако Мосгорсуд 15 декабря оставил их без удовлетворения.

Ранее рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев. – Прим. ред.) погасил задолженность по штрафам и коммунальным платежам. Он перечислил на счета столичного главка ФССП более 300 тысяч рублей. В рамках исполнительных производств судебные приставы применяли различные меры против музыканта для взыскания долга.

