Более 140 человек погибли после атаки на авиабазу в Ливии

Фото: ТАСС/Николай Баранчук

По меньшей мере 141 человек погиб при атаке на авиабазу на юге Ливии, сообщает агентство AFP.

Во время случившегося солдаты возвращались с военного парада, они были безоружны. Жертвами стали также мирные жители, находившиеся поблизости.

Глава правительства национального согласия Ливии Фаез ас-Сарадж отстранил от работы министра обороны Аль-Махди аль-Баргаси в связи со произошедшей атакой.

Правительство национального согласия заявило, что не отдавало приказ об атаке на эту авиабазу.