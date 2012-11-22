Планов по увеличению срока службы в армии нет - Кремль

Генштаб вооруженных сил не планирует увеличивать срок службы

Высокопоставленный источник в Кремле, комментируя сообщения СМИ об увеличении срока службы в армии до полутора лет, отметил, что "подобных планов нет".

Источник напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина срок службы в армии был уменьшен с двух до полутора лет, а затем с полутора лет до года. "Таким образом, обещания Путина выполнены, никто менять их не собирается", - указал источник.

По его словам, в стратегическом плане сохраняется ориентир на постепенный переход на контрактную систему формирования армии с сохранением призыва.

Ранее сегодня сообщалось о том, что комитет Госдумы по обороне обратится к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой увеличить срок службы в армии до полутора лет. В частности, глава комитета Владимир Комоедов заявил, что сокращение срока службы до одного года было политическим решением и плохо повлияло на боеготовность армии.

По мнению депутата, переход к контрактной армии проблему также не решит, так как все равно армии необходимо некоторое количество резервистов.