Градозащитники встревожены работами в клубе III Интернационала

ИТАР-ТАСС

Национальная секция международной неправительственной организации DOCOMOMO International обратилась к Департаменту культурного наследия с просьбой о недопущении гибели или искажения облика объекта эпохи конструктивизма - здания клуба имени III Интернационала. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения "Архнадзор".

Российское отделение DOCOMOMO International встревожено ремонтно-строительными работами, в здании клуба имени III Интернационала на Люблинской улице, 48.

"Мы считаем, что здание обладает всеми признаками объекта культурного наследия, и призываем Департамент культурного наследия города Москвы не допустить искажения его оригинальных черт или разрушения в процессе строительных работ", - говорится в тексте письма, направленного в департамент.

DOCOMOMO International - международная рабочая группа по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства Современного движения.

Клуб III Интернационала на Люблинской улице был построен в 1927-28 г. для профсоюза железнодорожников Московской губернии. Клуб - это крупный комплекс, который имеет три зрительных зала на 1200, 420, 70 мест, а также спортзал.

Здание состоит нескольких разновысотных объемов. С южной и с восточной стороны образованы два небольших полуоткрытых дворика.