07 июля 2015, 16:37

Культура

Лекция онлайн: немец Юрген Майер о том, как сплотить горожан через архитектуру

Фото: jmayerh.de

9 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится лекция немецкого архитектора и художника Юргена Майера по теме "Архитектура как средство коммуникации".

По мнению лектора, одна из главных задач современных архитекторов – формирование комфортных для диалога общественных пространств. Городская среда должна побуждать локальные сообщества объединяться, а культуру – трансформироваться. Создатель архитектурного бюро J. MAYER H расскажет о том, как его фирме удается выполнять эти задачи и как с помощью дизайна выстроить идентичность того или иного места.

Юрген Майер – лауреат премии Holcim и Европейской премии в области архитектуры. Он демонстрировал свои работы на крупнейших культурных площадках мира, в числе которых Нью-Йоркский музей современного искусства и Музей современного искусства Сан-Франциско. Майер читает лекции в Принстоне, Гарварде, Колумбии и Берлине.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 9 июля 20.00
  • Что: лекция по архитектуре
  • Кто: Юрген Майер
  • Кому смотреть: будущим архитекторам и дизайнерам

В ожидании начала трансляции смотрите другие лекции "Стрелки":


