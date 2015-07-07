Лекция онлайн: немец Юрген Майер о том, как сплотить горожан через архитектуру

Фото: jmayerh.de
9 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится лекция немецкого архитектора и художника Юргена Майера по теме "Архитектура как средство коммуникации".
По мнению лектора, одна из главных задач современных архитекторов – формирование комфортных для диалога общественных пространств. Городская среда должна побуждать локальные сообщества объединяться, а культуру – трансформироваться. Создатель архитектурного бюро J. MAYER H расскажет о том, как его фирме удается выполнять эти задачи и как с помощью дизайна выстроить идентичность того или иного места.
Юрген Майер – лауреат премии Holcim и Европейской премии в области архитектуры. Он демонстрировал свои работы на крупнейших культурных площадках мира, в числе которых Нью-Йоркский музей современного искусства и Музей современного искусства Сан-Франциско. Майер читает лекции в Принстоне, Гарварде, Колумбии и Берлине.
