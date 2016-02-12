В Китае нашли приготовленные 1,7 тысячи лет назад пельмени

Фото: wikimedia.org/Nature42

Китайские ученые получили подтверждение того, что традиционные пельмени "цзяоцзы" на территории страны варили еще в глубокой древности.

Агентство Синьхуа сообщает об уникальной находке, сделанной при раскопках в городском округе Турфан (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай). Археологи обнаружили в земле три окаменелых пельменя. Анализ показал, что их возраст может составлять 1,7 тысячи лет. Вероятно, они были слеплены во времена правления древней династии Цзинь (265–420 годы) или в период Южных и Северных Династий (420–589 годы).

В Турфане были найдены и более "свежие" пельмени – вероятно, приготовленные во времена правления династии Тан (618–907 годы). Эти пельмени хорошо сохранились. Длина каждого пельменя составляет пять сантиметров, ширина – 1,5 сантиметра, по форме они напоминают полумесяц. Анализ показал, что древние повара использовали тесто из пшеничной муки и мясо.

"Утро": Как выбрать качественные пельмени

Археологи считают свою находку доказательством того, что кулинарные традиции Китая распространялись с востока на запад, начиная с глубокой древности.

"Цзяоцзы" – традиционное блюдо китайской кухни. Современные китайцы очень любят эти пельмени и традиционно готовят их на Новый год. Обычай есть "цзяоцзы" в новогоднюю ночь связан с тем, что они по форме напоминают древние золотые слитки времен династии Мин (1368–1644 годы) и, согласно поверью, приносят семье богатство и процветание.