Арестован очередной подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

Сотрудники правоохранительных органов арестовали еще одного подозреваемого в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена". Об этом сообщается в Twitter британской полиции.
Уточняется, что 24-летний подозреваемый был арестован в городе Рашем "по подозрению в нарушениях закона о терроризме". Также стражи порядка сообщают, что после теракта в Манчестере были арестованы 17 человек, шестерых из них отпустили.
Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. Пострадали 64 человека.
Полиция установила личность исполнителя теракта – его совершил 23-летний Салман Абеди. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".