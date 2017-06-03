Форма поиска по сайту

03 июня 2017, 15:50

Происшествия

Арестован очередной подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Сотрудники правоохранительных органов арестовали еще одного подозреваемого в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена". Об этом сообщается в Twitter британской полиции.

Уточняется, что 24-летний подозреваемый был арестован в городе Рашем "по подозрению в нарушениях закона о терроризме". Также стражи порядка сообщают, что после теракта в Манчестере были арестованы 17 человек, шестерых из них отпустили.

Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. Пострадали 64 человека.

Полиция установила личность исполнителя теракта – его совершил 23-летний Салман Абеди. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

