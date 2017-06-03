Арестован очередной подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Сотрудники правоохранительных органов арестовали еще одного подозреваемого в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена". Об этом сообщается в Twitter британской полиции.

Уточняется, что 24-летний подозреваемый был арестован в городе Рашем "по подозрению в нарушениях закона о терроризме". Также стражи порядка сообщают, что после теракта в Манчестере были арестованы 17 человек, шестерых из них отпустили.