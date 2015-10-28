"Винзавод" предписал галерее Марата Гельмана покинуть помещение

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

Центр современного искусства "Винзавод" подготовил уведомление о расторжении договора аренды с галереей Марата Гельмана. Помещение должно быть освобождено до 5 ноября этого года.

Об этом сообщил сам Марат Гельман на своей странице в Facebook. Он также предположил, что сможет открыть галерею в другом месте.

"Систематическое нарушение условий договора не позволяет нам продолжать сотрудничество", – объяснил m24.ru представитель "Винзавода".

Выставочное пространство галереи Марата Гельмана неоднократно использовалось в сторонних целях, не имеющих прямого отношения к искусству, к тому же нарушался порядок выплаты арендной платы.

В сообщении Центра также говорится, что 21 октября была получена информация об открытии эмиграционного центра Черногории на территории "Винзавода": "Это послужило окончательным поводом в пользу принятия решения о расторжении договора".

Центр "Винзавод" создан предпринимателем Романом Троценко в 2007 году. Он представляет собой комплекс из семи промышленных построек конца XIX века. Находится на территории бывшего пивоваренного завода "Московская Бавария".

Галерея Марата Гельмана и "Винзавод" начали сотрудничество в 2008 году – галерея была одним из первых арендаторов Центра.