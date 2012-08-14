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14 августа 2012, 19:16

Самую дешевую квартиру в Москве арендуют за 20 тысяч рублей

аренда жилье квартиры

ИТАР-ТАСС

Самым дешевым предложением июля на рынке найма жилья в Москве стала "однушка" гостиничного типа в панельном доме на Коровинском шоссе в 10 минутах транспортом от метро "Петровско-Разумовская". Квартиру площадью 25 квадратных метро хозяева сдали за 20 тысяч рублей в месяц.


По данным компании "Инком-Недвижимость", в целом по итогам июля средняя стоимость аренды жилья в сегменте эконом-класса повысилась на 2% и составила 29,8 тыс. рублей за однокомнатную квартиру. Цена найма двухкомнатной квартиры выросла на 2,6% до 41,1 тысяч рублей в месяц, трехкомнатной — на 2,7% до 56,1 тыс. рублей в месяц. Бюджет сделки в сегментах бизнес-класса по итогам прошлого месяца составил 44,6 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Ставки на дорогое жилье категорий premium и de luxe начинались от 71,2 тыс. рублей и 110,4 тыс. рублей в месяц соответственно.


«С середины июля рынок аренды квартир начинает готовиться к высокому сезону. Именно его началом и обусловлен рост стоимости найма жилья. В августе и сентябре положительная динамика сохраниться. Отголоски повышенной активности арендаторов и собственников мы будем ощущать и в первой половине октября. В итоге, цены на съемное жилье могут подняться на 3–5% в зависимости от характеристик объекта. Самые ликвидные квартиры эконом-класса, имеющие хорошую „начинку“, могут скакнуть и вовсе на все 7–10%", — поясняет руководитель одного из управлений компании Галина Киселева.


Общее количество квартир, сдающихся в аренду в пределах МКАД, по итогам июля превысило 40 тысяч. Больше всего жилья, по традиции, сдавалось в ЦАО — местными собственниками на рынок было выставлено почти 15 тысяч квартир. Минимальный показатель был зафиксирован на северо-западе города: объем предложения в округе в прошлом месяце был на уровне двух тысяч объектов.

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