В Госдуму внесена расширенная версия "антипиратского закона"

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты от "Единой России" Роберт Шлегель и Мария Максакова внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту авторских прав музыкантов, литераторов и разработчиков компьютерных программ.

"Законопроект расширяет действие такого законодательства (по борьбе с нарушением интеллектуальных прав в интернете) на все объекты авторских и смежных прав и устанавливает возможность обращения правообладателя... в Суд по интеллектуальным правам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Антипиратский закон" вступил в силу 1 августа, он вносит поправки в ряд законодательных актов и определяет порядок действий правообладателей, Московского городского суда, Роскомнадзора по защите интеллектуальных прав на кино- и телефильмы.

В случае принятия Мосгорсудом решения об обеспечительных мерах по заявлению правообладателя, Роскомнадзор должен заблокировать предположительно нелегально размещенные материалы. По закону ведомству надлежит в течение трех рабочих дней определить провайдеров хостинга, обеспечивающих размещение в интернете указанных информационных ресурсов, и направить им уведомление с требованием принять меры по исполнению решения.

Провайдеры хостинга должны уведомить владельцев сайтов о необходимости незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию или принять меры по ограничению доступа к ней.