Средний москвич выпивает 90 литров пива и 16 литров водки в год

Москвичи стали пить меньше пива и водки

Согласно статистике, средний москвич ежегодно потребляет около 9,4 литра вина, 16,5 литра водки, 1,7 литра коньяка и 89,9 литра пива. А целом москвичи выпивают более 1,3 миллиарда литров пива и 430 миллионов литров алкогольной продукции в год.

Об этом сообщил на пресс-конференции в среду глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, объемы потребления алкогольной продукции в столице снижаются. Так, по сравнению с 2008 годом среднестатистический житель города стал выпивать на 6 литров пива и 3,5 литра водки меньше. А по сравнению, например, с пражанами, москвичи и вовсе почти не пьют (по данным Алексея Немерюка, в столице Чехии на одного человека приходится около 160 литров пива в год).

Большая часть напитков, которые покупают москвичи (88%), производится на территории России, и лишь 12% продукции на прилавках столичных магазинов, баров и ресторанов – импортного производства. Выбирая зарубежный алкоголь, жители города отдают предпочтение продуктам из Франции, Чили, Италии, Болгарии и Армении.

Алексей Немерюк отметил, что злоупотребление алкоголем нередко становится причиной смерти москвичей. В частности, более 50% случаев гибели от болезней печени, 30% - от отравлений и 60% - от психических расстройств были инициированы распитием спиртных напитков. Только в прошлом году от причин, связанных с употреблением алкоголя, в городе умерли 3233 человека, таким образом, алкоголь вызвал 2,8% всех случаев смерти в Москве.