В День театра билеты на спектакли будут продавать со скидкой

Фото: Евгения Смолянская/M24.ru

В Международный день театра - 27 марта - стартует проект "Театр.Go". Его миссия – сделать театр доступным для всех. В течение 24 часов зрители смогут купить электронные билеты в театр со скидкой от 10 до 90 процентов.

В проекте принимают участие Московский Драматический театр Джигарханяна, Et Cetera, "Сатирикон", "Балет Москва" и проект "Театральное дело"

В рамках акции можно купить только электронные билеты. Для их приобретения можно воспользоваться банковской картой или платежной системой Pay Pal. После покупки билет поступит на email, указанный при введении данных.

Добавим, в ночь с 26 на 27 марта в Москве также проходит акция "Ночь в театре". В этом году она посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в "Ночи" примут 70 столичных театров, в том числе "Современник", Театр сатиры, Театр на Малой Бронной, "Новая опера", "Табакерка", "Гоголь-центр", "Мастерская Петра Фоменко" и другие. Интерактивную карту события можно найти здесь.

Многие театры пригласят гостей за кулисы, устроят традиционные экскурсии по своим помещениям, проведут концерты.