Москвичам предлагают найти старый столичный герб

Фото: "Москва 24"

Отправиться на поиски изображения старого герба Москвы предлагают жителям столицы в эту субботу, 23 ноября. Горожане, которые быстрее других найдут старый символ города, сфотографируются с ним и пришлют снимок на почту "Москвы 24", получат подарки от сетевого издания M24.ru, телеканала и радиостанции "Москва FM".

Герб Москвы с изображением советской символики – красной звезды, серпа и молота, а также революционного обелиска – был главным знаком столицы на протяжении почти 70 лет. Его составил архитектор Дмитрий Осипов и утвердил 22 сентября 1924 года Президиум Мосссовета. Исторический герб с Георгием Победоносцем возвратили столице только в 1993 году.

Искать старый герб можно по всему городу - не будут засчитываться только фотографии с тем его образцом, который находится в Музее Москвы. Итак, на гербе расположен овальный щит, в который вписана пятиконечная звезда. На фоне звезды можно увидеть обелиск, который является первым революционным монументом РСФСР в память Октябрьской революции. В центре изображены серп и молот, а по бокам ржаные колосья, символизирующие сельское хозяйство. Внизу по обеим сторонам герба находятся наковальня (эмблема металлообрабатывающего производства) и челнок (эмблема текстильного производства).

С найденным в городе старым гербом нужно сфотографироваться, а затем прислать снимок на почту gerb-m24@yandex.ru. Участникам акции необходимо указать контактные телефоны. Первые пять участников получат призы.