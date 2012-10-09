"Мегафон" проведет IPO на московской и лондонской биржах

Фото: ИТАР-ТАСС

Оператор сотовой связи ОАО "Мегафон" собирается провести IPO на московской ММВБ-РТС и лондонской LSE в IV квартале 2012 года. Координаторами проекта назначены Morgan Stanley и "Сбербанк КИБ".

Как сообщает РИА Новости, в России инвесторы могут купить обыкновенные акции, а в других странах, помимо обыкновенных акций, глобальные депозитарные расписки. Договор с российской биржей уже заключен, на лондонскую один из крупнейших сотовых операторов только собирается подавать заявку.

Полученные средства "Мегафон" планирует потратить на погашение задолженности и развитие своей сети. Всего компания планирует продать 20% своих акций на общую сумму в 4 миллиарда долларов.

Оператор предоставляет услуги связи и передачи данных в всех российских регионах. Абонентская база "Мегафона" составляет 63,6 миллиона пользователей.