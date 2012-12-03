Геннадий Гудков намерен бороться за пост губернатора Подмосковья

Геннадий Гудков Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков намерен участвовать в выборах на пост губернатора Московской области, если его выдвинут от партии "Справедливая Россия".

По словам политика, ему поступают предложения выдвинуть свою кандидатуру, как единого кандидата от оппозиции. Однако, согласно региональному законодательству, кандидатом в губернаторы Подмосковья можно быть только от политической партии.

"Другого варианта нет. Никаких самовыдвиженцев при поддержке инициативных групп законодательство Подмосковья не предусматривает", - приводит слова Гудкова РИА Новости.

Он также пояснил, что "Справедливая Россия" может преодолеть фильтр и получить поддержку муниципальных депутатов. "Какое решение примет партия, я пока сказать не могу, но я готов к борьбе при наличии серьезной поддержки", — подчеркнул эсер.

Напомним, в начале ноября губернатор Московской области Сергей Шойгу покинул пост в связи с назначением на должность министра обороны России. В настоящее время обязанности главы региона исполняет Андрей Воробьев. Он также намерен принимать участие в выборах, которые состоятся в сентябре 2013 года.