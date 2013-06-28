Аэропорты Внуково и Шереметьево отдадут частным инвесторам

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России нашло альтернативу объединению аэропортов Москвы под контролем государства, которое прорабатывалось по поручению Владимира Путина. Модель развития московского авиаузла (МАУ) начнется с консолидации государственных и частных активов аэропортов Внуково и Шереметьево, а закончится их полной приватизацией. Окончательное решение по этим вопросам должен принять глава государства, пишет газета "Коммерсантъ".

Прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы предполагает полный выход государства из капиталов ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" (83,4% акций), ОАО "Аэропорт Внуково" (терминал А; 74,7% акций) и ОАО "Международный аэропорт Внуково" (терминал В; 25% плюс одна акция). Но решение будет приниматься с учетом планов по стратегическому развитию МАУ, которые должен одобрить Владимир Путин, уточняется в презентации главы Росимущества Ольги Дергуновой.

Приватизацию московских аэропортов планируется начать с консолидации государственных и частных активов в каждом из них. В Шереметьево в единой компании доля государства при этом снизится c 83,4% до 54%. Затем может быть создано совместное предприятие (СП) со стратегическим инвестором для строительства Северного терминального комплекса. СП также будет присоединено к аэропорту Шереметьево, а доля государства снизится до 36%. Со способом окончательного выхода из капитала Шереметьева Росимущество планирует определиться к концу 2015 года.

Во Внукове планируется консолидировать 100% ОАО "Международный аэропорт Внуково", ОАО "Аэропорт Внуково", ОАО "Внуково-инвест", ЗАО "Внуковская инвестиционная компания", ООО "Авиатехинвест", а также 50% ЗАО "Топливно-заправочный сервис" и 30% ЗАО "Авиационно-топливная компания". Единая компания, по оценке аудиторской компании Ernst&Young, будет стоить 36,8 миллиарда рублей. Государство в ней получит лишь чуть более 25%, а стоимость доли может составить 8,6 миллиарда рублей.

Частные совладельцы аэропортов уже начали консолидацию. В Шереметьеве их скупает фонд Аркадия Ротенберга и Александра Пономаренко, а во Внукове компания Morimoto консолидирует "Внуково-инвест". На рынке владельцами Morimoto считают предпринимателей Льва Кветного и Виталия Ванцева.

Слияние Внукова и Шереметьева, проработать которое в 2011 году поручил президент РФ, как минимум отложено. Минтранс подготовил проект развития МАУ через создание госкомпании "Объединенные аэропорты", консолидирующей госактивы двух аэропортов - пакеты акций и аэродромную инфраструктуру. Но проект, как считает Росимущество, "не учитывает потенциал роста стоимости пакетов государства при консолидации активов отдельно в Шереметьево и во Внуково".

Позицию Росимущества поддерживает первый вице-премьер Игорь Шувалов, который в четверг заявил, что Шереметьево и Внуково, как и Домодедово, будут частными. В Шереметьеве ситуацию не комментируют. Совладелец Внукова Виталий Ванцев поддержал позицию Росимущества и Игоря Шувалова. "Консолидация активов в каждом аэропорту увеличит их капитализацию и даст синергетический эффект. А объединять аэропорты или нет - пусть потом решат частные владельцы", - отметил он в интервью газете.