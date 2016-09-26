Три килограмма золота нашли в урне аэропорта столицы Бангладеш

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Три килограмма золота нашли в международном аэропорту Хазрат Шахджалал города Дакка, сообщает РИА Новости. Рыночная стоимость находки оценивается в 190 тысяч долларов.

Таможенники получили информацию о прибывших в аэропорт контрабандистах. Десять золотых слитков силовики нашли в урне в иммиграционной зоне. Рыночная стоимость находки оценивается в 190 тысяч долларов.

По словам представителя таможенной службы, вероятно, контрабандисты избавились от золота, заметив активность офицеров.