"ФСК" проверит надежность электроснабжения аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная сетевая компания проведет анализ электроснабжения аэропортов. Соответствующее поручение дал председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин, сообщает пресс-служба компании.

Специалистам предстоит до 5 октября проверить схемы внешнего электроснабжения аэропортов в части соответствия заявленной категорийности, надежность оборудования подстанций и питающих линий.

Кроме того, планируется проверить внутренние схемы электроснабжения, а также провести противоаварийные тренировки с персоналом аэропортов.

Поводом для проверок послужил недавний энергосбой в аэропорту "Шереметьево". Скачок напряжения 12 сентября вызвал перебои в работе системы регистрации пассажиров. В связи с этим было задержано 18 рейсов "Аэрофлота". Руководство авиакомпании намерено через суд потребовать от "Шереметьево" возместить ущерб.

Аэропорты станут не единственным объектом внимания энергетиков. В ближайшее время аналогичные проверки пройдут и на других социально значимых объектах.