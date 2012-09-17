Задержанные из-за тумана рейсы вылетели из Новосибирска в Москву

Почти все самолеты, вылет которых был задержан из-за тумана в Новосибирске, достигли Москвы. Всего из-за плохой погоды отложили около десятка рейсов. Видимость в аэропорту Новосибирска составляла не больше ста метров. Сейчас туман почти рассеялся

Задержанные в новосибирском аэропорту "Толмачево" самолеты вылетели в Москву. 17 сентября несколько рейсов были задержаны из-за плохой видимости.

В настоящее время в столицу вылетели 6 рейсов, еще 2 готовятся к вылету, сообщает "Интерфакс". Кроме того, задержанные самолеты отправились в Симферополь, Стамбул, Дубаи, Бангкок и Пхукет.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного тумана в Новосибирске были задержаны 10 рейсов. Минимальная видимость в аэропорту составляла 100 метров. Сейчас туман начал рассеиваться.