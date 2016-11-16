Пассажир самолета умер в аэропорту Внуково

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Рейс Санкт-Петербург – Минеральные Воды авиакомпании "Россия" совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за смерти пассажира, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, судно приземлилось на запасном аэродроме. Бригада скорой помощи и медицинская служба аэропорта констатировали смерть пассажира. Его тело выгрузили в столице, после чего самолет покинул аэропорт с незначительной задержкой.

Тело погибшего доставили в один из московских моргов.