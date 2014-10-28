Двухэтажные аэроэкспрессы до Домодедова запустят летом 2015 года

Фото: Пресс-служба Stadler

Двухэтажные аэроэкспрессы начнут курсировать между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово в июне 2015 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Аэроэкспресс".

"Первый состав прибудет из Минска 10 ноября и пройдет испытания на полигоне в Щербинке. В эксплуатацию поезда планируют запустить летом 2015 года", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, по планам компании, к концу 2016 года подобные двухэтажные поезда будут ходить уже до всех столичных аэропортов.

"Сейчас в пиковые часы заполняемость некоторых составов достигает 100%. Новые поезда будут состоять из 4-6 вагонов, но при необходимости длина состава сможет достигать и 10 вагонов", - добавили в пресс-службе.

Аэроэкспрессы, которые пока еще курсируют между городом и аэропортами, компания арендует у ОАО "РЖД". После переходы на двухэтажные составы, их вернут холдингу или отправят в регионы, в Казань или Владивосток.

Напомним, в феврале 2014 года конкурс на поставку 172 двухэтажных вагонов выиграл швейцарский производитель железнодорожного транспорта Stadler Rail Group.

Новые двухэтажные аэроэкспрессы уже отправили в Белоруссию. Там их соберут в составы и подготовят к перевозке в столицу. Специалисты проследят, чтобы они были полностью подготовлены к российским условиям.

"Мы впервые строим поезда не для европейской узкой колеи, а для широкой. Поэтому наши инженеры должны были придерживаться российского ГОСТа. Ширина и высота вагонов также не совпадают с нашими. В остальном, никаких отличий. К примеру, температурный максимум, в который могут ездить эти поезда: минус 40 градусов. По этой же технологии мы делаем поезда для Норвегии", - рассказал гендиректор компании "Штадлер Альтенрейн" Маркус Зауэрбрух.