Известные диджеи запишут альбом со звуками из "Звездных войн"

Известные диджеи напишут официальный электронный альбом Star Wars Headspace. Как сообщает портал starwars.com, в этом альбоме будут собраны все знаменитые мелодии из фильмов "Звездные войны".

Продюсирует альбом один из самых авторитетных музыкальных продюсеров – Рик Рубин. Он знаменит работами с такими рок-группами, как Red Hot Chili Peppers, Metallica, System of a Down, Slipknot, ставшими лауреатами "Грэмми" под его руководством, Linkin Park и другими.

Участие в записи примут многие популярные диджеи: Bonobo, Claude VonStroke, Flying Lotus, Kaskade и Röyksopp. Премьера некоторых композиций с грядущей пластинки состоялась на радио Beats 1.

Отмечается, что альбом Star Wars Headspace – это не сборник ремиксов на популярные мелодии Джона Уильямса, а полноценный электронный альбом, в треках которого используются узнаваемые звуки из фильмов: "дыхание" Дарта Вейдера, писк дроида R2D2, гул световых мечей и так далее.

Выход альбомы на физических носителях запланирован на 18 февраля, а уже на следующий день он появится в цифровых магазинах и на стриминговых сервисах.

Напомним, в преддверии мировой премьеры фильма "Звездные войны: Пробуждение силы", которая состоялась 14 декабря 2015 года в Лос-Анджелесе, компания "Урал" выпустила мотоцикл с коляской, посвященный культовой саге. Модель носит название Dark Force Limited Edition и выпущена ограниченным тиражом. Мотоцикл будет продаваться на американском рынке по цене от 14999 долларов.

Мотоцикл окрашен в черный цвет, оснащен светодиодной оптикой, тормозами Brembo, амортизаторами Sachs, а также световым мечом, который крепится к коляске. При необходимости воспользоваться им может как водитель, так и пассажир.