Билялетдинов уволен с поста главного тренера сборной России по хоккею

Зинэтула Билялетдинов уволен с поста тренера сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов уволен со своего поста. Исполком Федерации хоккея России признал его работу неудовлетворительной, сообщается на официальном сайте ФХР.

Выступление российской команды на Олимпиаде в Сочи также признано неудачным. Кто станет преемником Билялетдинова - пока неизвестно. По данным СМИ, этот пост может занять главный тренер столичного "Динамо" Олег Знарок или кто-либо из иностранных специалистов.

Напомним, на Олимпийских играх сборная России выступила крайне неудачно, вылетев уже в четвертьфинале. Команда Билялетдинова проиграла Финляндии со счетом 1:3 и досрочно лишилась шансов претендовать на победу в олимпийском хоккейном турнире.

При этом, сборная России испытывала серьезные проблемы при игре даже с уступающими по классу противниками - Словакией, Норвегией и Словенией.

Претензии к Билялетдинову возникли еще после прошлогоднего чемпионата мира по хоккею, где сборная России была разгромлена командой США в четвертьфинале со счетом 3:8. Однако это не худшее "достижение" Билялетдинова - в 2000 году на чемпионате мира возглавляемая им сборная России умудрилась не выйти из группы, проиграв даже Латвии и Белоруссии.

Из побед наставника со сборной России можно отметить выигрыш первенства планеты в 2012 году. Кроме того, Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России: трижды с "Ак Барсом" и один раз - с "Динамо".