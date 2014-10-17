На территории бывшего завода ЗИЛ появится музей науки и техники

Фото: ТАСС/Михаил Колобаев

На территории ЗИЛа появится экспозиция с раритетным оборудованием завода, сообщил управляющий директор "Группы ЛСР" в Москве Иван Романов во время презентации проекта реорганизации завода на международном форуме "Культура: взгляд в будущее", передает Агентство "Москва".

"Мы уже сделали официальное предложение, чтобы часть, которую музей ЗИЛа посчитает возможной, передать нам, чтобы разместить ее в нашей экспозиции. К тому же, когда мы увидели остатки заводских станков, мы отобрали наиболее выдающиеся, примечательные из них", - сказал он.

Романов отметил, что среди оборудования ЗИЛа было много станков 1930-х годов, которые сегодня представляют исторический интерес.

Кроме того, он рассказал о планах открыть на территории бывшего завода уникальный для Москвы музей науки и техники.

"В общественной зоне, на главном бульваре будет расположен музей науки и техники. Он станет событием и достопримечательностью. Он будет сочетать в себе как интерактивные методики, которые позволят показать всю широту научных достижений, так и возможность для детей все потрогать, пощупать, почувствовать себя в кабине самолета, понять, как это все работает", - пояснил Романов.

Напомним, московские власти намерены создать на территории завода ЗИЛ новый городской район общей площадью 37 гектаров. Ожидается, что здесь поселятся 30 тысяч жителей и будет создано 45 тысяч рабочих мест.

Проект, над которым совместно работали НИиПИ Генплана Москвы и архитектурное бюро "Проект Меганом", получил название "Полуостров ЗИЛ".

Концепция планировки предусматривает комплексную жилую, социальную и общественно-деловую застройку промзоны, а также создание современной транспортной инфраструктуры благоустройство и озеленение территории, включая набережные Москвы-реки. Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, 2 офисных здания и парковочный терминал на 3 тысячи машиномест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.