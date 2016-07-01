Реновацию промзоны ЗИЛ обсудят на урбанфоруме

На Московском урбанистическом форуме обсудят развитие территории бывшего завода ЗИЛ, сообщает mos.ru.

Конкурс на разработку мастер-плана этой территории объявили в 2011 году, и с тех пор городу и бизнесу удалось добиться впечатляющих результатов. На презентации "ЗИЛ. Уроки редевелопмента крупнейшей промзоны страны" обсудят успех реализации проекта, перспективы его развития и сопоставят с зарубежными аналогами.

Модератором выступит ректор МШУ "Сколково" Андрей Шаронов. В числе докладчиков генеральный директор группы "ЛСР" Андрей Молчанов, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основатель Asymptote Хани Рашид, руководитель бюро "Меганом" Юрий Григорян.

Среди экспертов председатель European Urban Regeneration Council Брайан Моран, исполнительный директор фонда Corestate Capital Томас Хоеллер, генеральный директор "Крайс Девелопмент" Яков Литвинов.

Общая площадь новых объектов на территории бывшего завода ЗИЛ составит более 2 миллионов квадратных метров. Здесь построят школы, детские сады и поликлиники. После окончания работ на территории сможет проживать порядка 25,5 тысячи человек. Там возведут спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, музей хоккейной славы, конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машино-мест.

Шестой Московский урбанистический форум проходит в Москве с 30 июня по 3 июля. В Центральном выставочном зале "Манеж" в этом году собрались мэры крупнейших городов мира, а также архитекторы, городские активисты и представители бизнеса.

Они обсуждают современную урбанистику и экономику, оценивают способы создания комфортного городского пространства. Главной темой форума в этом году стали проекты, которые трансформируют ландшафт городов, полностью меняя восприятие и ритм жизни.