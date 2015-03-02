Судебные приставы хотят запретить должникам вступать в брак

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Должникам могут запретить вступать в брак до оплаты долгов. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, передает "Интерфакс".

"Например, приходит человек в ЗАГС и говорит: "Я хочу жениться". А ему в ответ: "Молодец, конечно, но иди сначала заплати штрафы, транспортный налог, а завтра подашь заявление о регистрации брака". А почему бы и нет?"- заявил Парфенчиков.

"Мы не должны бегать за должником, он должен сам приходить. Это более цивилизованно, чем вскрывать дверь в квартире и переписывать чайники и другие вещи", - добавил глава ФССП.

Напомним, с 1 марта кредитные истории граждан пополнились новыми данными. В России вступили в силу поправки в закон "О кредитных историях". В базе теперь будет содержаться информация о задолженности по коммунальным услугам и алиментам, а также о просрочках за оплату мобильной связи.

Должникам перед внесением в "черный список" будет приходить уведомление. У гражданина будет еще десять дней на то, чтобы погасить долг. Однако если будет вынесено решение суда о взыскании долга, данные войдут в кредитную биографию. То же самое касается тех, кто забывает вовремя заплатить алименты или имеет большие просрочки платежей за мобильную связь.

Ранее в базе находились данные только по предыдущим кредитам.

Кроме того, кредитные организации смогут проверять сведения о доходах заемщиков в Пенсионном фонде и налоговых службах. Правда, для этого потребуется письменное согласие клиента.