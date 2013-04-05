Массовая драка произошла на юго-западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС
Два человека получили ножевые ранения в результате массовой драки на "Калужской сельскохозяйственной ярмарке" на Новоясеневском проспекте.
На ярмарке произошла потасовка между двумя группами людей.
"К приезду полицейских на месте драки уже никого не было, однако в ближайшую больницу после указанного конфликта было госпитализировано двое – приезжий из Грозного с колото-резаным ранением груди и уроженец Узбекистана с аналогичным ранением", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка.
В настоящее время ведется расследование.