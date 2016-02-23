В Японии самолет загорелся во время взлета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Японии пассажирский лайнер не смог взлететь. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". У боинга во время разгона загорелся двигатель. Дым проник в салон машины. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам. На борту находилось более 160 человек.

Самолет принадлежит японской авиакомпании Japan Airlines (JAL). Он пытался сегодня вылететь из главного аэропорта острова Хоккайдо Син-Титосэ в юго-западный город Фукуока.

Находившиеся на борту Boeing-737 165 пассажиров и членов экипажа не пострадали. Все они были эвакуированы через аварийные выходы по надувным трапам. Прибывшие на место пожарные ликвидировали последствия инцидента.

Возгорание правого двигателя произошло, когда самолет двигался по рулежным дорожкам в направлении взлетной полосы. Из-за происшествия вылет нескольких рейсов из аэропорта Син-Титосэ был отложен.

Между тем, Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) запретила перевозку литий-ионных аккумуляторов в багаже на пассажирских самолетах.

Запрет на пронос на борт самолета аккумуляторов, используемых в фотоаппаратах, смартфонах и прочей электронике, связан с их пожароопасностью. Ранее аналогичный запрет был установлен на неперезаряжаемые литий-металлические батарейки, чаще всего используемые в часах.

Данное решение вступит в силу 1 апреля 2016 года и продлится до того момента, пока для литий-ионных аккумуляторов не будет разработана новая стандартная огнестойкая упаковка.