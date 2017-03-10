Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Вице-президент США Майкл Пенс пообещал найти виновных в публикации материалов ЦРУ на WikiLeaks. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, Вашингтон готов предпринять любые необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые стоят за публикацией на сайте организации WikiLeaks материалов, касающихся работы ЦРУ.