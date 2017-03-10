Форма поиска по сайту

10 марта 2017

Политика

Пенс пообещал найти виновных в публикации материалов ЦРУ на WikiLeaks

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Вице-президент США Майкл Пенс пообещал найти виновных в публикации материалов ЦРУ на WikiLeaks. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, Вашингтон готов предпринять любые необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые стоят за публикацией на сайте организации WikiLeaks материалов, касающихся работы ЦРУ.

История вопроса

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало подготовку к поискам источника, который предоставил организации WikiLeaks информацию по программам Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Ведомству предстоит выяснить каким образом организация получила опубликованные накануне сведения. Операцию назвали "масштабной охотой на крота". В ФБР признались, что "этот инцидент хуже, чем экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден".

