Фото: ТАСС/Olivier Douliery
Вице-президент США Майкл Пенс пообещал найти виновных в публикации материалов ЦРУ на WikiLeaks. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По его словам, Вашингтон готов предпринять любые необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые стоят за публикацией на сайте организации WikiLeaks материалов, касающихся работы ЦРУ.
История вопросаФедеральное бюро расследований (ФБР) США начало подготовку к поискам источника, который предоставил организации WikiLeaks информацию по программам Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Ведомству предстоит выяснить каким образом организация получила опубликованные накануне сведения. Операцию назвали "масштабной охотой на крота". В ФБР признались, что "этот инцидент хуже, чем экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден".