Взглянуть свысока: главные смотровые площадки Москвы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В пятницу, 21 марта на 58-ом этаже башни "Империя" в Москва-Сити открылась смотровая площадка. Посетители могут любоваться панорамой Москвы с высоты 238 метров. M24.ru рассказывает, откуда можно посмотреть на столицу с высоты птичьего полета.

Башня "Империя"

С площадки открывается панорамный вид на здание академии наук, храм Христа Спасителя, Московский университет, Белый дом, высотку на Кудринской, Останкинскую башню и другие достопримечательности Москвы.

Попасть на смотровую площадку можно только в сопровождении экскурсовода, который расскажет об истории места, покажет макет проекта "Москва-Сити". Посетители башни "Империя" также смогут прокатиться на скоростном лифте со скоростью 7 метров в секунду.

Смотровая площадка будет открыта для посещения ежедневно, по будням - с 17.00 до 21.00, а по выходным - с 10.00 до 21.00. Стоимость экскурсионного билета от 300 рублей. Записаться можно по телефону +7 (499) 272−48−46.

Как добраться: пешком от станций метро "Выставочная" и "Международная".

Останкинская телебашня

Останкинская башня. Фото: ИТАР-ТАСС

Экскурсии на башню после августовского пожара 2000 года возобновились в 2008 году. Подъем на высоту 337 метров на скоростном лифте занимает всего 7 секунд.

В программу экскурсии входит посещение музея на цокольном этаже с рассказом об истории создания и особенностях Останкинской башни, а затем – подъем на скоростных лифтах на закрытую панорамную площадку. Здесь посетители смогут прогуляться по прозрачному полу и рассмотреть окрестности в бинокль.

Посещение открытой площадки на высоте 340 метров возможно только с мая по октябрь при благоприятной погоде. На смотровую площадку допускаются дети старше 7 лет, а посетителям младше 14 лет необходимо сопровождение взрослого.

Экскурсии проводятся каждый час с 10.00 до 21.00. Регистрация начинается за 40 минут и заканчивается за 10 минут до начала экскурсии.

Стоимость – 850 рублей, 450 рублей – дети и школьники от 7 до 18, студенты дневных отделений.

На утренние сеансы в будни в 10 и 11 ‒ 500 рублей для взрослых; 250 для детей, школьников и студентов.

Как добраться: станция "Телецентр" московская монорельсовой транспортной системы, улица Академика Королева, дом 15, строение 2, подъезд 2.

Воробьевы горы

Площадку на Воробьевых горах можно назвать самой известной видовой точкой столицы. Она была оборудована здесь в середине прошлого века. Сегодня "смотровая" на Воробьевых – одно из любимых место для прогулок у жителей и гостей столицы, здесь собираются байкеры и стритрейсеры. Также большой популярностью она пользуется у молодоженов. Полюбоваться отсюда на столицу можно круглосуточно в любое время года.

Туристы на смотровой площадке на Воробьевых горах. Фото: ИТАР-ТАСС

Как добраться: пешком от станции метро "Воробьевы горы" (первый вагон из центра).

Колокольня Ивана Великого

Смотровая площадка на Колокольне Ивана Великого открылась весной 2009 года после долгой реставрации. С высоты 25 метров открывается фантастический вид на Москву и Кремль. Правда, чтобы подняться туда, придется преодолеть 137 ступенек. Строительство колокольни завершилось в 1508 году, тогда лифты в высотных зданиях еще не были предусмотрены.

Колокольня Ивана Великого. Фото: ИТАР-ТАСС

Площадка открыта с апреля по октябрь ежедневно, кроме четверга. Экскурсии проводятся в 10.15, 11.30, 13.45, 15.00 и 16.00.

Стоимость – 500 рублей (вместе с экскурсией по экспозиции в колокольне).

Детей до 12 лет на колокольню не пускают.

Как добраться: метро "Арбатская", "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад", купить билет в экскурсионном центре в Александровском саду и войти на территорию Кремля.

Храм Христа Спасителя

На главном храме Москвы есть четыре смотровые площадки. Они разместились между колокольнями на высоте 40 метров. Отсюда можно не только полюбоваться на столицу, но и рассмотреть вблизи архитектуру самого храма. Работают площадки ежедневно, включая выходные и праздничные дни, независимо от времени года.

Храм Христа Спасителя. Фото: ИТАР-ТАСС

На экскурсию нужно предварительно записываться по телефонам 8(495)637-28-47; 8(495)637-29-67. Также можно присоединиться к группе прямо на месте.

Стоимость экскурсий – от 260 рублей. Для школьников и пенсионеров – 160 рублей.

Как добраться: пешком от станции метро "Кропоткинская"

Колесо обозрения



Колесо обозрения в Парке Горького. Фото: ИТАР-ТАСС

Отличный вид на город открывается с известных высотных аттракционов. Сегодня в столице осталось четыре больших колеса обозрения. Самое высокое на ВВЦ – 73 метра. Его еще называют "Москва 850" по цифрам, оставшимся в центре колеса с юбилея города. Билет в закрытую кабину стоит 300 рублей, в открытую – 350 рублей. Другое колесо обозрения находится в парке "Сокольники". Стоимость поездки 150 рублей для взрослых и 120 рублей для детей. Еще два колеса обозрения разместились в Измайловском парке. Большое колесо работает только весной и летом, а на Малом можно покататься круглый год.

Как добраться: пешком, соответственно, от станций метро " ВДНХ", "Сокольники", "Партизанская" или "Шоссе энтузиастов"

Бары и рестораны

Некоторые столичные заведения предлагают гостям не только изысканные блюда, но и великолепный вид на город. Один из таких панорамных ресторанов разместился на крыше здания Президиума Российской академии наук. Sky Lounge по адрес Ленинский проспект, дом 32 а работает круглогодично, летом есть открытая веранда.

Гостиница Swisshotel Красные Холмы. Фото: ИТАР-ТАСС

Другое видовое заведение Kalina Bar расположено на 21 этаже торгового центра Lotte Plaza по адресу Новинский бульвар, дом 8.

Также любоваться на город можно из бара гостиницы Swisshotel Красные Холмы на Космодамианская набережной, дом 52, строение 6; Lounge бар на крыше отеля Ритц Карлтон на Тверской улице, дом 3; Ресторан Golden Ring на 22-23 этажах одноименной гостиницы на Смоленской улице, дом 5. Но собираясь перекусить, глядя с высоты на город, надо помнить, что это не дешевое удовольствие.